Les 16 jeunes élus se sont installés autour de la grande table de l’hôtel de ville, en présence d’Honoré Caron, 17 ans, élu maire junior le 7 avril dernier et d’Albert Noblesse, maire de la commune et de quelques élus. M. Honoré Caron a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à tous et demandé la désignation d’un secrétaire de séance. Après consultation, Alexandre Ilic a été élu. « Le conseil municipal jeune a pour objectif de les initier à la vie politique et aussi à la citoyenneté et à la démocratie, la durée du mandat est de 2 ans, est reconnue comme une institution utile à la politique sociale, économique, culturelle, ou sportive de la ville » explique Philippe Poirel.

Honoré Caron a ensuite remercié la municipalité d’Airaines de la subvention de 5 000 € pour le conseil Jeune. Une carte officielle leur a été donnée pour remplir leurs noms prénom, fonction, photo et signature, qui sera ensuite validée par Albert Noblesse.

Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre édition du 16 mai 2017.