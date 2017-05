Le groupe a proposé un concert Pop Rock reprenant Muse, The Beatles, Sting, Shaka Ponk, Jet, Placebo… Une énergie garantie distillée avec passion par Etton Johann à la batterie, Benoît Bouchard à la guitare, Joël Bourgeot à la basse et Mickaël Tourniquet aux claviers, Cécile Ferjani et Pauline Planquart aux chœurs et Ferjani Mickaël en chanteur principal.

L’ambiance était chaude, le feeling réel entre des musiciens survoltés et les « groupies » qui ont donné de la voix lors, notamment, de reprises des Beatles et de U2. Le groupe abbevillois présent sur les scènes d’Abbeville et des alentours depuis plusieurs années revisite en effet les célèbres tubes des artistes Irlandais depuis 2013.

