Installée récemment, la plaque commémorative se situe sur le monument situé sur la route d’Abbeville, entre Lambertcourt et Cambron. Sur un fond jaune foncé, les photos de trois soldats en haut de page surplombent un texte rédigé en français et en anglais… « Je suis très attaché à la mémoire de la commune, c’est pourquoi j’ai ressenti un pincement au cœur lorsqu’il a fallu détruire le corps de ferme situé Rue du Quesnoy car nous avons un projet de construction de logements (voir notre édition du 9 mai dernier) », confie Philippe Delaporte, maire. « Je me suis toujours interrogé sur l’identité des personnes qui ont été tuées à cet endroit. J’ai effectué des recherches et rédigé un texte, je voulais qu’on raconte l’histoire pour sortir ces victimes de l’oubli ».

