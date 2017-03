Ça y est ! Les amateurs d’art, de culture ou encore d’histoire locale vont de nouveau pouvoir se rendre au centre culturel du Manoir de Fontaine à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime). Après les quatre mois de fermeture annuelle, la structure rouvre ses portes à compter du 15 mars 2017.

Des nouveautés

Pour cette nouvelle saison, pas mal de nouveautés interviennent au niveau du musée du verre : environ 80 % des vitrines de présentation ont été modifiées, avec de nouveaux flacons présentés.

Par ailleurs, le Manoir de Fontaine est désormais ouvert du 15 mars au 31 octobre (au lieu du 15 novembre). Les horaires restent les mêmes à savoir de 14 h à 18 h du samedi au lundi, et de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h les jeudis et vendredis. En revanche, à compter de cette année, la structure sera fermée les lundis de Pâques, 1er mai et 14 juillet.

Enfin, dernière nouveauté, les tarifs : en individuel l’entrée adulte passe de 5 à 6 euros, le tarif groupe (25 personnes minimum) de 4 à 5 euros, le tarif réduit (6-16 ans, personnes handicapées, étudiants) de 2 à 3 euros, et enfin l’abonnement individuel de 12 à 15 euros.

Verre, musique, monde agricole…

Essentiellement connu pour son musée du verre et la démonstration de son souffleur Hervé Quenu, le Manoir de Fontaine abrite aussi d’autres musées, sur des thèmes très variés :

À la croisée des temps, un musée consacré au monde agricole dans lequel sont exposés près de 400 outils,

le musée du maquettisme, de la fonderie et de la moulerie, qui explique les différentes étapes de fabrication d’un flacon, de l’esquisse du dessinateur jusqu’à sa réalisation,

le musée de la géologie,

le musée de l’archéologie,

le musée de la musique et des instruments avec plus de 70 pièces présentées,

le musée sur l’histoire de Blangy,

et l’exposition permanente « Le poids de l’homme blanc », qui évoque l’histoire des colonies noires à travers des objets, des textes, et des mises en scène.

Renseignements au 02 35 94 44 79.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 14 mars 2017.