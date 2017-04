Dimanche 23 avril 2017 dans le Vimeu, le foyer rural intercommunal de Maisnières et Tilloy-Floriville (Somme) organise son traditionnel parcours du cœur au hameau de Harcelaines. Nouveauté cette année, la manifestation porte le nom de la Manu, en hommage à Manu Guerville, ancien président de l’association décédé l’été dernier, fidèle du parcours du cœur, lui-même étant concerné.

Marche et VTT

Au programme de ce dimanche :

une marche de 12 km accessible à tous (parcours : Vallée de la Vimeuse, Tilloy-Floriville et retour sur Harcelaines),

deux parcours de VTT, de 35 et 45 km, encadrés et adaptés à tous les niveaux (port du casque obligatoire).

Les inscriptions seront prises dès 8 h 30 à la salle des fêtes d’Harcelaines, hameau de Maisnières. Départ des trois parcours à 9 h. Au retour, un apéritif diététique sera offert aux participants qui pourront également rencontrer des professionnels de santé, présents pour répondre à leurs questions.

La participation demandée est d’1 euro minimum. La somme récoltée sera arrondie et versée au profit de la fédération de cardiologie.

Une association active

Pour rappel, le foyer rural de Mainsières-Tilloy, présidé par Delphine Damis-Fricourt depuis 2013, est une association particulièrement active. Ses dizaines et ses dizaines de membres se partagent entre les différentes sections : atelier d’écriture de chansons, culture et patrimoine, danse, espagnol, footing, marche, théâtre et VTT.