Né dans la Somme à Saint-Ouen, Alfred Manessier est décédé en 1993 à Orléans (Loiret). Il est venu déjà au prieuré, en 1980, lors du vernissage d’une précédente exposition. Ses œuvres sont actuellement exposées, jusqu’au 28 mai, à l’abbaye royale de Saint-Riquier, mises en miroir avec des photographies de Han Sungpil représentant des paysages de baie de Somme. On verra à Airaines : son oeuvre lithographique sur le thème de Pâques et des Cantiques spirituels de Saint-Jean de la Croix, les maquettes des vitraux pour le Saint-Sépulchre à Abbeville, la tapisserie “Alleluia” (, en illustration, actuellement au musée de la Poste, à Paris) et le poème “Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres”, de Charles Péguy, calligraphié et illustré par Manessier en 1964.

