Bruno Rouly est installé au Tréport depuis juillet 2016. Lorsqu’il a reçu la visite du maire à son arrivée, tous deux ont évoqué les participations du maître chocolatier à divers salons du chocolat en France. Et l’idée d’une telle manifestation dans la cité portuaire s’est vite imposée… « C’est un événement qui n’existe pas dans le secteur, alors nous sommes contents de proposer quelque chose d’original » souligne le maire Laurent Jacques.

Il faut dire que la réputation de Bruno Rouly n’est plus à faire… Il a déjà réalisé des avions, comme un Airbus au 1/10e de six mètres de longueur, ou encore un Arc de Triomphe aux proportions si impressionnantes qu’il n’entre pas dans la salle Reggiani (3,5 m de haut, 3 m de large, 900 kg de chocolat et 1 500 h de travail…). Il co-organise les salons de Villeneuve-d’Ascq et Beaune, sans compter sa participation active à Bastia.

Trois jours de fête

Les 24, 25 et 26 février, il mettra donc les confiseries à l’honneur. Vous pourrez découvrir par exemple le tirage de sucre ruban, ou la préparation de la guimauve parmi la vingtaine d’exposants venus de toute la France. Grand moment : les défilés de robes en chocolat, avec pour thème l’impératrice Joséphine. Parrain de cette première édition, Michel Grobon parlera de son foie gras au cacao et Mickaël Azouz, champion du monde chocolatier, animera des conférences.

Au programme

> Vendredi 24 février. À 16 h, conférence de Mickaël Azouz. À 17 h, démonstration de Chris, le meilleur pâtissier de M6 (sous réserve). À 18 h, inauguration du Salon. À 18 h 30, défilé de robes en chocolat.

> Samedi 25 février. À 11 h 30, défilé de robes en chocolat. À 14 h, conférence de Mickaël Azouz. À 14 h 30, défilé de robes en chocolat. À 17 h 30, conférence de Michel Grobon. À 18 h,défilé de robes en chocolat.

> Dimanche 26 février. À 11 h 30, défilé de robes en chocolat. À 12 h 30, conférence de Mickaël Azouz. À 14 h, démonstration d’Eddy Pfister, meilleur boulanger sur M6. À 14 h 30, défilé de robes en chocolat. À 17 h, conférence de Michel Grobon. À 17 h 30, défilé de robes en chocolat.

Pratique

Premier Salon du Chocolat du Tréport, les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 février, à la salle Reggiani. Ouvert le vendredi de 14 h à 20 h, le samedi de 10 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 18 h 30. Entrée 4 € (gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés).