A Criel-sur-Mer, près du Tréport (Seine-Maritime), l’édition 2017 du Printemps des Poètes aura lieu du 3 au 25 mars 2017. Le programme sera placé sous le signe « des rivages poétiques » et « des correspondances ».

La médiathèque et le service culturel de la ville ont élaboré les animations en collaboration avec l’Atelier Art et Loisirs, les Amis des Arts et du Manoir de Briançon, l’Association Culturelle et Créative de Touffreville-sur-Eu, la médiathèque départementale de Seine-Maritime.

Une exposition

Une exposition sera visible du 3 au 25 mars dans le grenier de la bibliothèque, aux heures d’ouverture. Marie Dief présentera ses peintures, accompagnées par des textes poétiques de Pavie Zygas. Des reproductions de cartes postales seront présentées. Ces « correspondances balnéaires » sont tirées de la collection d’un particulier, Jean Brunet.

Vont s’ajouter les créations des enfants et des adultes réalisés lors d’ateliers organisés pendant les vacances scolairs. Mais aussi d’autres cartes postales qui ont été mises à la disposition des habitants, comme l’explique Sarah Guérard, la responsable de la bibliothèque :

« Le principe est d’y raconter un souvenir de vacances et de les mettre dans une boîte aux lettres à la bibliothèque. Elles seront présentées pendant l’exposition ».

D’autres rendez-vous

Pusieurs spectacles seront proposés pendant cette période.

. Le mercredi 8 mars, c’est la poésie au féminin qui sera à l’honneur, sur le marché de Criel, de 10h à 12h. Le jeudi 9 mars, un spectacle pour jeune public « l’Alphabêtisier », sera présenté aux écoliers, à 14h, à la salle de réception du Château de Chantereine.

. Le dimanche 12 mars, aura lieu un spectacle musical « conte d’amours et de désirs, enfin presque », à 15h, dans le grenier de la bibliothèque. Entrée : 5€.

. Le vendredi 17 mars, à 20h, projection dans le grenier d’un film d’animation, à partir de 9-10 ans.

. Le samedi 18 mars, les Amis des Arts et du Manoir vous invitent à une pièce de thèâtre « Qu’est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crawford », à 20h30, dans la salle de réception du Château de Chantereine. Entrée : 5€.

. Le vendredi 24 mars, spectacle et chant des élèves des cours de théâtre de l’Atelier Art et Loisirs intitulé « Les mots du bord de mer », dans le grenier à 20h, pour refermer ce printemps des poètes.

Vous pourrez retrouver un programme plus détaillé concernant les spectacles dans l’Informateur du vendredi 3 mars, en kiosques ou en version numérique, dès 6h du matin, en cliquant sur ce lien.

Pratique

Renseignements auprès de la médiathèque de Criel-sur-Mer au 02 35 50 51 28. Réservations pour les spectacles au 02 35 50 51 20 ou par mail bibliotheque@criel-sur-mer ou s.copin@criel-sur-mer.fr