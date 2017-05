Deux fois par an, généralement au printemps et en fin d’année, l’Union des Commerçants Artisans et Industriels de Blangy-Bouttencourt (Seine-Maritime et Somme) organise une opération commerciale. Pour la période du 6 au 28 mai 2017, le thème retenu par l’association est « Printemps Nature ».

Le principe ? En effectuant leurs achats chez les commerçants participants, les clients multiplient leurs chances de remporter l’un des nombreux lots mis en jeu.

Plus de 12 000 euros de lots à gagner

D’abord, avec les tickets numérotés (un ticket remis pour 2 euros d’achat). La dotation, en lien avec le thème de l’opération, est très « nature » :

un robot tondeuse (d’une valeur de 1 999 euros),

un vélo électrique (1 500 euros),

un aménagement de terrain (d’une valeur de 1 000 euros),

et huit gagnants d’un an de fleurs (valeur 300 euros par gagnant).

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 2 mai 2017.