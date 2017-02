En 2017, une nouvelle fois, les bénévoles de Criel-sur-Mer, près du Tréport (Seine-Maritime) se sont mobilisés pour soutenir le combat de l’AFM afin de récolter des dons au profit du Téléthon. Réunis dans le hall d’honneur du Manoir de Briançon, les présidents des différentes associations de la ville ainsi que la municipalité ont pu se féliciter d’avoir atteint le chiffre de 6 557,40 €.

Un chiffre légèrement supérieur à 2015. « Nous avons fait un beau Téléthon » affirme Claudine Pariche, présidente du collectif Téléthon et adjointe au maire. Les actions mises en place ont été moins nombreuses mais plus efficaces. « Les gens se sont moins déplacés mais ceux qui l’ont fait l’ont fait plus activement » confirme Doriane Osinski, conseillère municipale. La mise place d’un fil rouge a bien fonctionné. L’objectif étant que chaque bénévole devait venir accompagner. Une occasion de sensibiliser un proche, un voisin,… Une mobilisation à succès puisque le nombre de bénévoles a augmenté au sein du collectif. Une démarche volontaire sur un fond de lien social et le tout dans la bonne humeur, c’est ce qu’offre le collectif du Crielthon. De nouveaux bénévoles seront les bienvenus car il ne faut pas oublier que le Téléthon se prépare toute l’année.

Une mobilisation nationale

Georges Salinas, coordinateur départemental pour l’AFM Téléthon, était présent pour l’annonce officielle du résultat au manoir de Briançon. Il a félicité tous les bénévoles ainsi que la municipalité crielloise pour ce beau résultat. L’occasion également de faire le point à l’échelle nationale. Même si les résultats définitifs ne sont pas encore tombés, Georges Salinas a pu affirmer que les dons par téléphone au 36 37 avaient été inférieurs aux années précédentes, mais que la mobilisation sur le terrain avait été forte. Il espère que cette dernière comblera la différence. Dans tous les cas, il a rappelé que « la recherche avance et qu’il faut continuer le combat contre la maladie ». Un combat reconnu par les plus hautes instances puisque le lundi 30 janvier, 300 acteurs du Téléthon ont été reçu à l’Elysée. François Hollande, président de la République a souligné « la belle réussite française que représente cette mobilisation, et les innovations scientifiques, économiques et sociales qu’elle a suscitées ». L’occasion de rappeler que « nous sommes tous concernés, peut être pas aujourd’hui mais peut-être nous ou un de nos proche à l’avenir » d’où l’importance de poursuivre les actions comme le souligne Georges Salinas.

Le prochain grand week-end du Téléthon aura lieu le 8 et 9 décembre 2017.