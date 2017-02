Depuis plusieurs mois, l’ancienne Communauté de Communes de Blangy-sur-Bresle a engagé un important travail pour l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal, avec le concours des bureaux d’études Espacurba et Alise Environnement, et le cabinet d’études Astym (pour toute la partie agricole). Un dossier aujourd’hui porté par la nouvelle Communauté de Communes Aumale-Blangy.

Les 28 communes concernées

L’étude porte sur les 28 communes (19 en Seine-Maritime et 9 dans la Somme) de l’ancienne Communauté de Communes de Blangy-sur-Bresle, à savoir : Aubermesnil-aux-Érables, Bazinval, Biencourt, Blangy, Bouillancourt-en-Séry, Bouttencourt, Campneuseville, Dancourt, Fallencourt, Foucarmont, Frettemeule, Guerville, Hodeng-au-Bosc, Maisnières, Martainneville, Monchaux, Nesle-Normandeuse, Pierrecourt, Ramburelles, Réalcamp, Rétonval, Rieux, Saint-Léger-aux-Bois, Saint-Martin-au-Bosc, Saint-Riquier-en-Rivière, Tilloy-Floriville, Villers-sous-Foucarmont, et Vismes-au-Val.

L’objectif de ce PLUi ? Rédiger un document pour les 28 communes de l’ancienne CCBB qui va permettre de définir un projet en phase avec le fonctionnement et l’organisation du territoire, sur les dix à quinze ans à venir.

Première étape essentielle : la réalisation et la validation d’un diagnostic, à travers les données de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques

État des lieux

Démographie . En 2013, le territoire comptait 14 744 habitants. Il serait passé, au 1er janvier 2017, à 15 020 habitants.

46 % de la population a plus de 45 ans. On compte 6 094 ménages en 2013, soit 116 de plus qu'en 2008.

. 46 % de la population a plus de 45 ans. On compte 6 094 ménages en 2013, soit 116 de plus qu’en 2008. Économie. En 2013, le taux d’activité est de 72,7 % (+1,4 % depuis 2008) mais le chômage est en hausse à 12,2 %. Augmentation également du nombre de retraités, 3 800 personnes.

Prochaines étapes

Enfin, plusieurs étapes sont encore nécessaires pour aboutir à ce PLUi : le débat sur le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (à compter de février 2017), la traduction réglementaire via l’arrêt du PLUi (deuxième semestre 2018) et enfin l’approbation prévisionnelle du PLUi (deuxième semestre 2019).

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 28 février 2017.