L’histoire peut faire sourire, elle reste néanmoins grave et préjudiciable pour la collectivité. La mairie du Tréport a constaté le vol d’un canisite, ces bacs disposés en ville pour que les chiens puissent faire leurs besoins, et lance un appel à témoins.

Déposé place de l’église mardi matin afin qu’il soit posé dans la journée par les services techniques, le canisite n’était plus là quand les employés communaux sont arrivés pour l’installer. Le vol a donc eu lieu dans le courant de l’après-midi du mardi 10 janvier, place de l’église.

La mairie indique que l’ouvrage en résine, lourd et encombrant, est difficile à transporter et nécessite l’utilisation d’un grand véhicule. Si des habitants ont été témoin du vol, ils sont invités à le faire savoir à la mairie. La ville invite les voleurs à revenir sur leur délit et indique que si le canisite réapparaissait, elle ne porterait pas plainte.