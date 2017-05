Cédric Belgueul, habitant du Tréport né en 1979, n’a pas été vu depuis le 1er mars 2017. Les gendarmes de la brigade du Tréport ont ouvert une enquête pour le retrouver mais celle-ci n’a pour l’instant rien donné. Ils lancent un avis de recherche.

Mercredi 1er mars, le Tréporais qui réside avec sa concubine avenue Paul Paray, s’est rendu au supermarché Carrefour Market du Tréport, avenue des Canadiens, afin de faire des courses pour un ami. Ce dernier ne le voyant pas revenir est allé à sa rencontre et l’a retrouvé dans la pizzeria Jack’s Bar, avenue des Canadiens également.

Le gérant du restaurant confirme la présence de Cédric Belgueul. Ce dernier a quitté la pizzeria dans la soirée et n’a plus été vu. Il était vêtu d’un jean bleu foncé, d’un t-shirt vert clair et d’un gilet noir ainsi que de baskets bleues et blanches.

Sa disparation a été signalée par la famille de Cédric Belgueul le 13 mars, ces derniers expliquant aux gendarmes qu’il lui arrivait de partir quelques jours sans donner de nouvelles.

“Ce qui nous paraît étonnant, c’est qu’il est parti sans téléphone, sans papiers et sans affaires” précise le gendarme Julien D’Ascenzo. Jamais Cédric Belgueul n’était parti aussi longtemps sans prévenir.

Ses proches ont expliqué aux gendarmes qu’il n’avait pas de tendance suicidaire, ni exprimé l’intention de partir pour refaire sa vie ailleurs.

Toute personne ayant une information utile à l’enquête est invitée à contacter la gendarmerie du Tréport au 02 35 86 14 66.