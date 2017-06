Législatives : 19 candidats pour deux places de députés dans la 3e circonscription de la Somme et la 6e circonscription de Seine-Maritime

Les électeurs doivent choisir qui les représentera à l’Assemblée nationale. Découvrez vos candidats dans la 6e circonscription en Seine-Maritime qui regroupe les cantons d’Aumale, Blangy-sur-Bresle, Dieppe-Est, Dieppe-Ouest, Forges-les-Eaux, Envermeu, Eu, Londinières, Neufchâtel-en-Bray et Offranville.

Ainsi que dans la 3e circonscription de la Somme qui comprend les cantons d’Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Molliens-Dreuil, Moyenneville, Nouvion, Oisemont, Rue, Saint-Valéry-sur-Somme.

6e circonscription de Seine-Maritime. 8 candidats sont en lice pour succéder à Marie Le Vern (PS) dans la 6e circonscription de Seine-Maritime :

1 – Eric Moisan (Lutte ouvrière), suppléante : Michelle Petiteville.

2 – David Grout (Union populaire républicaine), suppléant : Alain Delannoy.

3 – Michel Cordin (Nouvelle Donne), suppléante : Charlotte Hamel.

4 – Marie Le Vern (Parti socialiste), suppléant : Patrick Martin.

5 – Philippe Dufour (La République en Marche), suppléante : Juliette Lambert.

6 – Nicolas Bay (Front National), suppléante : Françoise Duchaussoy.

7 – Sébastien Jumel (maire communiste et soutien de Jean-Luc Mélenchon à la Présidentielle), suppléant : Laurent Jacques.

8 – Blandine Lefebvre (union des démocrates indépendants), suppléant : Xavier Lefrançois.

3e circonscription de la Somme. 11 candidats sont en lice pour succéder à Jean-Claude Buisine (PS) dans la troisième circonscription de la Somme :

1 – Anne Lengelé (Parti de la France et des Comités Jeanne), suppléante : Isabelle Petit.

2 – Jean-Claude Buisine (PS, non investi), Suppléant : Hervé Mention.

3 – David Mongin (Parti des Citoyens Européens), suppléante : Fabienne Lottin.

4 – Isabelle Brusadelli-Dorion (La France Insoumise), suppléant : David Pauchet.

5 – Nicolas Lottin (Debout La France), suppléante : Nathalie Lucas-Pinchon.

6 – Rémy Chassoulier (Lutte Ouvrière), suppléante : Elise Acoulon.

7 – Arnaud Petit (Union de gauche), suppléante : Delphine Damis-Framicourt.

8 – Patricia Chagnon (Front National), suppléant : Jean-Paul Dubrulle.

9 – Emmanuel Maquet (Les Républicains, également soutenu par l’UDI), suppléante : Patricia Poupart.

10 – Dominique Ledet (Union populaire républicaine), suppléant : Khalid Almask.

11 – Bruno Mariage (La République en marche), suppléant : Sylvain Manach.

Aux urnes. Mode d’emploi

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin. Les électeurs sont appelés à voter pour leurs députés qui siégeront à l’Assemblée Nationale. Au total, ils devront départager 7 882 candidats dans les 577 circonscriptions (France métropolitaine et Outre-Mer). En moyenne, 14 candidats se présentent par circonscription, ce qui n’est pas le cas dans notre secteur.

Dimanches 11 et 18 juin, les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h. Pour voter, il faut présenter soit : une pièce d’identité et votre carte d’électeur, soit une pièce d’identité seulement. Si vous êtes absent, des procurations peuvent être réalisées jusqu’à la veille du scrutin. Renseignements sur le site officiel de l’administration française.