Législatives : À midi, en Seine-Maritime, taux de participation en baisse par rapport à 2012

Le soleil pourrait avoir découragé certains votants en Seine-Maritime dimanche 11 juin 2017. À 12 h, pour ce premier tour des élections législatives, le taux de participation, pour la Seine-Maritime, s’élève à 18.27 %. Les scrutins ne sont pas comparables, mais pour l’élection présidentielle, 27,22% des votants s’étaient déplacés à la même heure pour le premier tour.

Baisse de 4 % par rapport à 2012

Petit retour en arrière : en 2012, pour le premier tour des législatives, le taux de participation était de 21.89 % à la même heure. Soit près de 4 % de plus qu’aujourd’hui.

Dans les bureaux de vote du Tréport on parle “de l’effet beau temps qui pourrait jouer sur le participation” mais “d’une affluence semblable à celle de la présidentielle”. Dans le bureau de l’école Pierre Brossolette, sur 1091 inscrits, 176 s’étaient déplacés à 10h. Laurent Jacques, maire du Tréport et suppléant du candidat Sébastien Jumel dans la 6e circonscription de Seine-Maritime, est venu voter vers 10h30. Marie Le Vern, députée sortante et candidate dans la même circonscription, est venue voter vers 12h à Blangy-sur-Bresle.

À lire aussi : Élections législatives : 19,47% de participation à midi dans la Somme

Législatives : 1er tour des élections dimanche 11 juin

19,24 % au niveau national

Au niveau national, le taux de participation à 12h est de 19,24%, soit légèrement plus élevé qu’en Seine-Maritime, contre 21,05% lors du premier tour des élections législatives de 2012.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 18h.