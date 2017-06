Législatives : Deux duels au second tour dans la 6e circonscription de la Seine-Maritime et la 3e de la Somme

Le résultat des législatives 2017 s’annonce surprenant dans la Somme et la Seine-Maritime. Est-ce que les députés seront de la majorité présidentielle ou dans l’opposition ? La réponse au soir du second tour, dimanche 18 juin 2017.

Maquet vs Mariage

Dans la 3e circonscription de la Somme, le second tour opposera Bruno Mariage (LREM) à Emmanuel Maquet (LR-UDI), Patricia Chagnon (FN) passe à côté du second tour pour les 119 voix qui la séparent d’Emmanuel Maquet. Deux choses à retenir : la forte abstention (45,4 %) mais aussi la large confiance accordée à Bruno Mariage (LREM, maire de Warlus) qui arrive en tête du premier tour des élections législatives. Bruno Mariage totalise 26,09 % des suffrages.

Dufour vs Jumel

Dans la 6e circonscription de Seine-Maritime, les deux gagnants de ce scrutin sont Sebastien Jumel et Philippe Dufour. Ils n’ont pas grand chose en commun. Philippe Dufour, investi par la République en Marche, est maire du Bourg-Dun depuis 18 ans et continue à exercer son activité professionnelle : l’agriculture. Sebastien Jumel, maire communiste de Dieppe depuis 2008, baigne depuis longtemps dans la politique. Il s’est engagé très tôt au sein du Parti communiste français et a brigué, entre autres, trois fois le mandat législatif. Le soir du dimanche 11 juin, Philippe Dufour a recueilli 26,87% des voix, Sebastien Jumel en a totalisé 22,82 %.