[LÉGISLATIVES] Seulement 35,39 % de votants à 17 h dans la Somme

Décidément, les élections législatives ne semblent pas passionner les Français, (très) peu nombreux à s’être pour l’instant rendu aux urnes. Ainsi, ce dimanche 18 juin 2017 à 17 h, le taux de participation au second tour est seulement de 35,33 % au niveau national, soit plus de dix points en-dessous de la participation, à la même heure, lors des législatives de 2012.

Une tendance générale

Et ce qui vaut au niveau national se confirme également au niveau départemental. Dans la Somme, 35,39 % des électeurs ont voté. Pour le premier tour la semaine dernière, ils étaient 40,75 % à la même heure. Là aussi, une participation en baisse, puisqu’au second tour des législatives de 2012, le taux de participation à 17 h dans la Somme était de 53,37 %. De même, lors des deux précédents scrutins de 2002 et 2007, le taux de participation n’est jamais passé sous la barre des 50 %.

Les résultats par commune et par circonscription à retrouver ici à partir de 20 h.