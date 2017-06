Pour la première fois, la mare sera à la fête à Millebosc (Seine-Maritime). La commune de Millebosc et le Centre Pastel, en partenariat avec l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) Bresle, organisent leur première fête des mares les samedi 10 et dimanche 11 juin 2017. S’inspirant de l’opération nationale impulsée par la Société nationale de protection de la nature (SNPN) en 2016, les organisateurs invitent tous les amoureux des p’tites bêtes à participer aux divers ateliers mis en place.

« Cela permet de montrer l’intérêt qu’ont les mares dans notre secteur, explique Christine Rodier, maire de Millebosc. Elles offrent une richesse en terme d’environnement, et pas seulement ici. On pourrait imaginer proposer cet événement dans d’autres communes les années suivantes ».

Chauves-souris et balades sonores

Ce week-end permettra de mieux prendre conscience du potentiel des zones humides. Il débutera samedi 10 juin à 21 h par une soirée de découverte des chauves-souris animée par Vincent Poirier, professeur de SVT au collège Salmona du Tréport. Le lendemain, dimanche 11 juin 2017, deux balades sonores sont proposées à 9 h et 10 h 30 en forêt d’Eu avec Claude Pichard. À partir de 9 h, des ateliers sur les p’tites bêtes autour de la mare, un poste d’observation et des expositions sont proposés. Rendez-vous autour de la mare et à la salle des fêtes.