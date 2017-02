Le comité des fêtes de Touffreville-sur-Eu, près du Tréport (Seine-Maritime) a tenu dernièrement son assemblée générale. La vallée de l’Yères, fêtera en juin 2017 les vingt ans de la Fête du Fromage.

La préinscription d’une quarantaine d’exposants est déjà enregistrée, pour venir s’installer au cœur du village le 4 juin 2017. Comme chaque année, barbecue et barnums seront à disposition des visiteurs qui pourront profiter des produits et des nombreuses animations du marché. Tracteurs et voitures anciennes devraient encore attiser la curiosité des promeneurs. L’église ouvrira ses portes au public, architecture et exposition de peintures seont au programme. Les gourmets pourront aussi découvrir le poids d’un plateau de fromages normands.

Présents depuis 1997, deux exposants, seront mis à l’honneur pour leur fidélité.

Animer la commune en 2017

D’autres dates sont à noter dans les agendas pour 2017.

Le 18 mars, à partir de 18 h 30, un couscous sera au menu de la soirée de printemps, à la salle des fêtes de la commune.

14 mai, exposition de photos des fêtes du fromage lors des portes ouvertes de l’église en parallèle de la brocante du club des seniors touffrevillais

14 juillet, barbecue à l’occasion de la Fête Nationale

26 août concours de pétanque

3 septembre, départ de la 18e édition de la SaintCaTouf, à Saint-Martin-le-Gaillard

10 décembre, cadeaux et spectacle seront encore offerts par le Père Noël.

Les membres du comité des fêtes lancent un appel aux habitants pour venir les rejoindre dans leur mission d’animer la commune. Pour toutes informations complémentaires : 02 35 50 12 41 ou 02 35 86 70 16