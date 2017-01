Afin de désigner un candidat qui représentera la Gauche socialiste, radicale écologiste et citoyenne lors des prochaines présidentielles, des élections primaires sont organisées dimanche 22 janvier 2017. Le second tour est prévu une semaine après, le 29 janvier.

Sept candidats se présentent à cette élection : Manuel Valls, Sylvia Pinel, Vincent Peillon, François De Rugy, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Jean-Luc Bennahmias. Et plusieurs bureaux de vote sont mis en place dans notre secteur pour que les sympathisants puissent voter. Pour ce faire, il faut être inscrit sur les listes électorales, et se munir d’une pièce d’identité, signer la charte républicaine, et verser 1 euro.

La section socialiste Eu-Le Tréport (qui compte à ce jour 70 membres) est en ordre de marche pour que ces élections se déroulent au mieux. En tant qu’organisatrice des bureaux de vote, la secrétaire de la section Marie-Françoise Gaouyer n’a pas le droit de dire qui elle soutient. Mais les militants semblent prédire un deuxième tour où s’affronteraient Valls et Hamon…

Où voter ?

Bureau de Eu (au Pavillon des Ministres) : pour les habitants de Baromesnil, Étalondes, Eu, Incheville, Longroy, Melleville, Mesnil-Réaume, Millebosc, Monchy-sur-Eu, Ponts-et-Marais, Saint-Pierre-en-Val, Saint-Rémy-Boscrocourt, Villy-sur-Yères.

(au Pavillon des Ministres) : pour les habitants de Baromesnil, Étalondes, Eu, Incheville, Longroy, Melleville, Mesnil-Réaume, Millebosc, Monchy-sur-Eu, Ponts-et-Marais, Saint-Pierre-en-Val, Saint-Rémy-Boscrocourt, Villy-sur-Yères. Bureau du Tréport (salle du forum, sur l’esplanade) : pour les habitants du Tréport ou de Flocques.

(salle du forum, sur l’esplanade) : pour les habitants du Tréport ou de Flocques. Bureau de Criel-sur-Mer (dans le hall d’honneur de la mairie, au Manoir de Briançon) : pour les habitants de Canehan, Criel-sur-Mer, Cuverville-sur-Yères, Saint-Martin-le-Gaillard, Sept-Meules, Touffreville-sur-Eu.

(dans le hall d’honneur de la mairie, au Manoir de Briançon) : pour les habitants de Canehan, Criel-sur-Mer, Cuverville-sur-Yères, Saint-Martin-le-Gaillard, Sept-Meules, Touffreville-sur-Eu. Des bureaux sont également prévus à Blangy-sur-Bresle, Saint-Quentin-la-Motte, Friville-Escarbotin et Gamaches.

Pratique

Toutes les informations sur ces élections primaires sont disponibles en ligne : www.lesprimairescitoyennes.fr. Le site permet notamment de connaître son bureau de vote en fonction de son code postal. Les bureaux seront ouverts de 9 h à 19 h.