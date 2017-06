Le Tréport Les 24 et 25 juin, Le Tréport sera capitale de la moto

Cela fait neuf ans que le festival américain a été créé au Tréport et l’équipe organisatrice des Black Wolf continue à tout faire pour proposer un beau spectacle. « Le temps fort du week-end, c’est la grande parade, qui aura lieu à 15 h le samedi » annonce Marc Pierron, président des Black Wolf. « Ce sont environ 800 motos et une trentaine de voitures et camions américains qui vont défiler. La balade est de 30 km et dure une heure. Pour les spectateurs sur le bord de la route, le défilé dure environ 15 minutes ».

Des bénévoles motivés

Le festival américain passe aussi par la musique, avec des concerts organisés sur deux scènes au forum de la plage et au pied des falaises. Dies Irae, Distillery, Snake Pit, The Eggz Band ou encore Breaky Boxes sont attendus cette année le samedi soir et le dimanche après-midi.

Pour la manifestation, les 16 membres de l’association sont mobilisés « et nous avons aussi une vingtaine de proches qui viennent nous donner un coup de main pendant le week-end » précise Marc Pierron. Et l’équipe aura fort à faire, entre l’installation des stands et des scènes, l’accueil des participants ou la mise en place de deux tombolas le samedi et le dimanche.

« Des commerçants ne jouent pas le jeu »

Si le président a hâte de voir les motos américaines envahir les quais du Tréport, il laisse aussi apparaître une pointe d’amertume : « Nous avons beaucoup d’idées pour améliorer le festival, mais trouver des financements devient de plus en plus difficile. De moins en moins de commerçants jouent le jeu. Cette année, nous ne recevons de leur part que 20 % des subventions que nous avions il y a 6 ans ». Résultat : l’association doit démarcher des sponsors qui ne sont pas du Tréport, comme un magasin spécialisé dans les Harley Davidson à Rouen. « Les commerçants qui ne donnent rien prétextent que le festival ne leur amène pas de client. J’ai du mal à le croire vu le monde qui fréquente le festival pendant tout le week-end. »

Le festival restera-t-il au Tréport ?

Les Black Wolf peuvent heureusement encore compter sur une subvention de la mairie, qui met par ailleurs des moyens techniques à disposition. Le Joa Casino est également partenaire. « Mais on veut que le festival américain s’améliore. J’ai l’impression de proposer le même film chaque année. Mais au cinéma, les spectateurs veulent voir la suite. Si on nous propose mieux ailleurs, nous sommes prêts à quitter Le Tréport ».

En attendant, les milliers de visiteurs qui se rendront au festival en 2017 devraient tout de même en prendre plein les yeux. Et l’année prochaine, gageons que les Black Wolf sauront innover pour le dixième anniversaire du festival. En espérant que celui-ci ait toujours lieu dans la cité portuaire.