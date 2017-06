Pour cette 13e édition du rassemblement de Cox et dérivés, les organisateurs ne sont pas superstitieux. Ils ont prévu un beau programme samedi 3 et dimanche 4 juin 2017. 150 voitures sont annoncées, toutes issues de la marque Volkswagen. À 16h30 le samedi, les véhicules partiront de la salle des fêtes de Longroy, direction le Lieudieu, Mers-les-Bains, Le Tréport puis retour par Incheville.

Concours de Pin Up

Le dimanche, balade le matin et l’après-midi sera consacrée à l’élection de Miss Pin Up avec déjà une quinzaine d’inscrites. « Le concours est ouvert à toutes, précise l’un des organisateurs. Il n’y a pas de critère d’âge, de taille, d’expérience. » Pour participer, il faut venir habiller en pin up, le maquillage et la coiffure pourront être réalisés sur place.

Des photographes seront présents pour réaliser des séances photos.

À 17h, place à l’élection du top 13 automobile. Le marché artisanal se déroulera les deux jours à Longroy. Même les enfants auront un atelier spécial avec de la peinture sur maquettes en plâtre. En 2016, il avait rassemblé 70 enfants.

Deux concert samedi soir

Deux concerts de rock festif sont prévus le samedi soir à partir de 21 heures : The Versatis et les Diabolo Watts. Les premiers viendront à la rencontre du public passionné de vieilles voitures, les seconds sont des habitués du rassemblement. Bien sûr, les participants pourront profiter d’une buvette et de la restauration sur place.

Entrée gratuite pour les visiteurs, 6€ pour les exposants.