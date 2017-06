Les 3 et 4 juin : Pentecôte en kilt de retour au Tréport et à Mers-les-Bains

Après un an d’interruption, le grand rassemblement Pentecôte en kilt est de retour au Tréport et à Mers-les-Bains. Au programme : des défilés de musiciens et concerts, un camp celtique ainsi que des jeux écossais.

« L’événement est subventionné par les municipalités du Tréport et de Mers-les-Bains, les commerçants et le Joa casino du Tréport » explique Didier Morainville, président de l’association Rassemblement celtique qui organise la manifestation.

Une année sur deux

Ce sera la 5e édition de Pentecôte en kilt, qui avait auparavant lieu tous les ans. Les organisateurs ont décidé de le proposer une année sur deux dorénavant, afin de pouvoir fournir un spectacle plus complet en augmentant le budget.

Pentecôte en kilt est aussi un bon moyen de réunir les deux cités balnéaires puisque le grand défilé du dimanche, où 130 musiciens participent, part du forum du Tréport pour arriver environ deux heures plus tard à Mers-les-Bains et un final sur la prairie.

Samedi 3 juin

A Mers-les-Bains

De 14 h à 18 h : Jeux écossais et marché celtique sur la prairie ; Camp de vie celte jusqu’à 17 h 30.

16 h : Défilé de Normandy Pipe Band sur l’esplanade

21 h : Concert de Breaking Beats Clan à la salle des fêtes.

Au Tréport

18 h : Défilé de l’église Saint-Jacques jusqu’au forum avec Normandy Pipe Band, Askol Ha, Brug Pipe Band, Saint-Brieux Pipe Band, 92 North Fox Pipe Band.

21 h : Concert au forum de Highland Breizh.

Dimanche 4 juin

A Mers-les-Bains

De 10 h à 17 h : Jeux écossais, marché celtique et camp de vie celte sur la prairie.

Dans les deux villes

14 h 30 : Grande parade de tous les participants. Départ du forum du Tréport, arrivée sur la prairie de Mers-les-Bains avec passage sur l’esplanade. Environ 130 musiciens participeront au défilé qui durera au moins deux heures.

Au Tréport

21 h : Concert Breaking Beats Clan au forum.

Toutes les animations sont gratuites.