Elle n’a pas vraiment cru à un braquage et elle a eu raison, la pharmacienne de Friville-Escarbotin. Florence Lefort, visée par une arme à feu, a juste déclaré : « Si je fais une crise cardiaque, vous êtes mal ». Les deux assaillants, encagoulés, se sont mis à rire et on détalé. Ils ont été arrêtés un peu plus tard par les gendarmes. Après une nuit en garde à vue, ils devaient être présentés au procureur ce jeudi 5 janvier après-midi. Ils seraient mineurs et habiteraient dans le secteur.