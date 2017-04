Usagers et élus sont unanimes à dénoncer la suppression des arrêts de cars SNCF sur la ligne Abbeville – Le Tréport et Mers-les-Bains… et à s’inquièter de l’état des lignes au départ de la gare du Tréport – Mers-les-Bains.

> Lire aussi : La galère sans les cars SNCF dans le Vimeu

Ils ont été entendus par Gérald Darmanin, vice-président de la région des Hauts-de-France en charge des transports était présent à Mers-les-Bains, dans la Somme, jeudi 13 avril 2017.

Les arrêts de bus vont être rétablis dans leur intégralité.

François Meyer, directeur territorial SNCF réseau pour les Hauts-de-France était également présent. Avec Gérald Darmanin, ils ont fait le point sur les travaux prévus sur la ligne le Tréport-Beauvais en 2018-2019.

Découvrez toutes les informations dans l’Informateur du vendredi 21 avril 2017.