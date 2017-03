Mardi 14 mars 2017 à Gamaches (Somme), le conseil municipal s’est réuni pour délibérer sur les comptes administratifs et de gestion 2016. Les premiers sont établis par la municipalité elle-même, les seconds par le percepteur, et les résultats des deux sont concordants. Une valse des chiffres incontournable, et obligatoire, qui permettra dans quelques semaines d’établir le budget de l’année en cours.

Frais de personnel, indemnités aux élus

Principal chapitre au budget fonctionnement de la ville : les charges à caractère général. Cela concerne aussi bien la rémunération des employés que les prestations de service, en passant par l’achat de mobilier ou les factures d’électricité par exemple. Pour l’année 2016, elles s’élèvent à 2 618 124,83 euros. Les frais de personnel représentent 40 % de ce montant, soit 1 277 423,14 euros. Les indemnités aux élus (hors cotisations) se chiffrent aux alentours de 73 000 euros.

