Les conseils pour se protéger de la grippe

Elle a été plutôt précoce cette année, la grippe. Depuis le démarrage de l’épidémie au début du mois de décembre, la maladie progresse dans toutes les régions de France.

« Les virus détectés sont essentiellement de type A(H3N2). Ils peuvent être particulièrement sévères chez les personnes à risque, en particulier les personnes âgées », affirme l’Agence Régionale de la Santé.

Celle-ci appelle à une vigilance toute particulière face à la progression de ce virus.

« Si la vaccination reste la meilleure protection, il existe des gestes simples qui contribuent à limiter la transmission de la maladie de personne à personne ».

Les recommandations

Dès le début des symptômes grippaux,

il est recommandé de limiter ses contacts avec d’autres personnes, en particulier à risque,

ou de porter un masque chirurgical en leur présence.

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, ou avec une solution hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez avec le coude ou un mouchoir en cas de toux et d’éternuement.

Utiliser des mouchoirs en papier à usage unique et les jeter.

Pour l’entourage

Pour l’entourage des personnes grippées, il est recommandé : d’éviter les contacts rapprochés et en particulier si l’on est soi-même à risque. De se laver régulièrement les mains, notamment après tout contact avec le malade.

Enfin, les proches de personnes âgées doivent être vigilants concernant leur état de santé. Il est recommandé de prendre des nouvelles des personnes les plus vulnérables et les plus isolées dans votre entourage.