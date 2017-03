« Ce soir, c’est le conseil le plus important de l’année et je déplore l’absence de l’opposition, une nouvelle fois. Au départ, il en manquait un, puis deux, trois et aujourd’hui, il n’y a personne » regrette le maire Laurent Jacques mardi 28 février lors du conseil municipal.

Emmanuel Byhet, chef de file de l’opposition, ne nie pas la situation, mais explique qu’avec son travail de marin pêcheur, il n’a pas le temps de se pencher sur les dossiers traités par la municipalité : “je me suis retrouvé à la tête du groupe sans rien demander à personne ” explique-t-il.

Retrouvez l’intégralité de cet article dans l’édition du 10 mars de l’Informateur, disponible dans sa version numérique.