Si l’Eu football club veut rester en Division d’honneur la saison prochaine, l’équipe va devoir être conquérante sur toutes les rencontres qui lui restent à jouer. « Nous allons donner le meilleur de nous-même dès dimanche, dans une rencontre qui s’annonce difficile contre Pacy, 2e de DH et qui devrait accéder au niveau supérieur la saison prochaine » analyse Guillaume Gonel, entraîneur de l’Eu Fc. « La saison a été compliquée, il faut le reconnaître, mais le contenu des matches est loin d’être inintéressant. Le week-end dernier, nous encaissons un but à la deuxième minute contre Bois-Guillaume, mais ensuite, le gardien n’est jamais inquiété ».

L’entraîneur le sait, ses joueurs manquent d’efficacité devant le but : sur les cinq derniers matches, les attaquants n’ont trouvé que trois fois le chemin des filets. « A ce moment-là de la saison, il faut surtout travailler sur le mental des joueurs : ils doivent reprendre confiance dans les 30 derniers mètres. Nous avons la chance que le groupe soit resté soudé et solidaire, au cours d’une saison difficile où une mauvaise ambiance aurait pu s’instaurer. L’Eu Fc reste un club de valeurs ».

La course au maintien est en tout cas lancée, avec plusieurs confrontations contre des adversaires directes dans la course au maintien (Saint-Romain-de-Colbosc le 30 avril, Gasny le 17 mai et Frileuse le 21 mai, tous les trois à domicile). « Si nous voulons éviter d’avoir trop la pression en fin de saison, il va falloir gagner des points dès dimanche ».

Pratique

Match de championnat DH Eu Fc – Pacy Menilles Rc, dimanche 2 avril à 15 h au stade Gérard Carpentier.

Une belle fête du football mercredi soir

En recevant la réserve du Havre AC mercredi 5 avril en huitième de finale de la coupe de Normandie, l’Eu Fc espère créer un bel événement. « Nous allons rencontrer une grosse équipe, avec des joueurs qui s’entraînent tous les jours avec leurs coéquipiers de Ligue 2. Ils sont favoris, clairement, mais même s’ils ont neuf chances sur dix de gagner, ça reste un match de football. On espère que le public répondra présent pour supporter les joueurs » détaille Guillaume Gonel. L’entraîneur ne met pas la pression à ses joueurs pour ce match : « La coupe, ça leur appartient. A eux de voir ce qu’ils veulent en faire, mais c’est sûr qu’une victoire serait géniale. Elle dépendra aussi de l’effectif qu’alignera Le Havre, s’il y aura des joeurs pros, des jeunes… Quoi qu’il en soit, ce sera une belle équipe ».

L’équipe B du Havre est en tout cas redoutée par ses adversaires, notamment après sa belle victoire sur le terrain de Dieppe 0-2 samedi dernier.

Pratique: Huitième de finale de la coupe de Normandie Eu Fc – Havre AC B, mercredi 5 avril à 18h30 au stade Gérard Carpentier.