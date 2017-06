Depuis plus de quinze ans qu’ils écument les scènes de France et de Navarre, les Fatals Picards ont su se faire une répétition dans le monde du rock. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : huit albums studio, deux lives, et plus de 1 300 concerts, d’abord dans la région, puis plus largement en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, et même au Québec !

Représentants de la France à l’Eurovision

Ces quatre garçons auteurs d’un rock festif aux textes souvent décalés ont d’ailleurs représenté la France lors du concours de l’Eurovision en 2007, où ils ont été classés antépénultièmes, mais qu’importe ! Le principal reste la musique, encore et toujours, et le partage avec le public. Et les Fatals Picards ont le leur, sans aucun doute.

Pour preuve, lorsqu’en 2014, ils sont les premiers français (et deuxièmes au niveau mondial) à vouloir faire financer un projet musical via un site de crowdfunding (ou financement participatif), ils atteignent leur objectif en moins de vingt-quatre heures et réalisent une collecte à 319 % : leur premier DVD live sort quelques mois plus tard, le 1er mai 2015. Plus récemment, en octobre 2016, la sortie de leur dernier album, « Fatals Picards Country Club » est un nouveau succès : 4e meilleure entrée la semaine de la sortie, 7e au Top Numérique, et 11e au top Album ! Depuis, les rockeurs au grand cœur sont en tournée, avec une cinquantaine de dates programmées sur l’ensemble de cette année 2017.

Et parmi ces dates figure le 18 juin 2017, pour la fête de la musique à Gamaches (Somme). À cette occasion, Laurent Honel, guitariste du groupe, a accepté de répondre à nos questions.

> L’Éclaireur : Est-ce la première fois que vous venez à Gamaches ?

Laurent Honel (guitariste) : Si j’en crois nos archives, il semblerait bien que oui. Mais ce n’est pas la première fois que nous jouons dans la Somme.

> Pourquoi ce choix ? Est-ce que l’un des membres est originaire du secteur ?

En général, lorsque nous acceptons de jouer quelque part, c’est parce que quelqu’un nous l’a proposé gentiment… Quant aux origines des membres du groupe, seul Ivan, le premier chanteur et fondateur des Fatals Picards, pouvait se targuer d’avoir des origines picardes.

> Le concert sera-t-il axé sur le dernier album ou plus largement sur l’ensemble de vos titres phares ?

Nous allons jouer des titres issus de presque tous nos albums. Notre dernier disque date d’octobre 2016, mais nos spectacles sont conçus pour que tout le monde y trouve son compte : les vieux fans comme les nouveaux.

> Enfin, outre la tournée actuelle, quels sont les projets des Fatals Picards sur ces prochains mois ?

Nous allons passer beaucoup de temps sur la route jusqu’au mois de décembre, avec un passage par l’Olympia le 14 octobre, et nous allons profiter des mois à venir pour avancer sur l’écriture d’un nouvel album qui devrait sortir courant 2018.

Informations pratiques

Fête de la musique dimanche 18 juin en plein air à partir de 17 h sur la place du Maréchal Leclerc à Gamaches. Accès libre. Buvette et restauration sur place.