Pour fêter les 50 bougies du jumelage entre Haan et Eu, la municipalité de Eu a vu les choses en grand. Les professeurs d’allemand des collèges et du lycée, ainsi que les enfants des écoles se sont également investis pour rendre cet anniversaire inoubliable. Le groupe d’Allemands âgés de 12 à 18 ans, accompagné d’une délégation officielle de la ville de Haan, est arrivé. Les Haaneulympiades vont mélanger Eudois et habitants de Haan jusqu’à leur départ dimanche 28 mai. Programme.

Vendredi 26 mai. Le matin, les Allemands visiteront le marché puis grâce à Nicole Taris, professeure au lycée Anguier en BTS tourisme, ils seront guidés par des étudiantes au fil des rues. Le week-end sportif débutera l’après-midi avec des défis : escalade du mur, tennis de table et badminton au gymnase. Un match de football et un de hand seront organisés en fin de journée sur base du volontariat. Le soir, une réception officielle est dispensées au château à partir de 18h30. Une délégation officielle allemande sera présente. Yves Derrien, maire de la ville d’Eu, et Bettina Warnecke, prononceront un discours. L’occasion de rappeler l’histoire de ce jumelage. Cocktail puis dîner aux anciennes selleries du château.

Samedi 27 mai. En route pour Le Tréport pour emprunter le funiculaire puis le groupe pique-niquera sur la plage. L’après-midi, retour des défis sportifs au stade. En parallèle, dans la cour d’honneur, ce sera la fête du jeu, pour tous les goûts, même pour les amateurs de pétanque et de fléchettes. Comme la veille, un match de football et de hand seront organisées sur la base du volontariat. Le soir, une remise des prix des défis sports se déroulera au château. La journée se clôturera par un dîner aux selleries.

Dimanche 28 mai. Départ des Allemands. Mais, les souvenirs resteront !