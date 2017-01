Le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) lié à la loi solidarité et renouvellement urbain remplace la loi d’occupation des sols. Si une petite lettre change, l’ajout du « intercommunal », c’est en fait toute l’organisation même des plans d’urbanisme des localités qui s’en trouve modifiée. Cela définit sur une durée de 10 à 15 ans, le projet politique global d’urbanisation des villes.

Le PLUI voté dans la loi Grenelle 2 est un engagement national pour l’environnement, c’est aussi une nouvelle planification urbaine qui pose aussi les questions qui dépassent la responsabilité des communes. Plusieurs axes définissent cette nouvelle loi : prise en compte de l’intérêt général dans un choix de développement partagé, développement urbain maîtrisé avec protection des espaces naturels et des paysages, prise en compte de la diversité des fonctions urbaines et de la mixité sociale, prise en compte des risques naturelles et technologiques, sans oublier les économies d’énergies.

Densité urbaine

Pour la commune de Friville-Escarbotin (Somme), le PLUI est synonyme de beaucoup de contraintes supplémentaires. Le maire, David Lefèvre, les a exposées lors d’une réunion publique le vendredi 16 décembre 2016. Ces contraintes feront que les 80 hectares a urbaniser sur la commune seront divisés par deux, l’étalement urbain étant limité, l’étalement linéaire interdit, des normes draconiennes sur les dimensions des fenêtres par exemple. Une densité urbaine plus dense, fini les grands terrains, ce qui impliquera aussi que certains terrains viabilisés constructibles actuellement ne le seront bientôt plus.

