Mardi 8 mars, 127 personnes se sont présentées au don du sang, dont 8 nouveaux donneurs. « Une collecte « normale » après le bon résultat enregistré le mois dernier » souligne le président Jean Richard. Le lendemain se tenait l’assemblée générale de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles à Eu (Seine-Maritime). L’occasion de dresser un bilan positif de 2016.

En effet, les chiffres de collecte sont stables par rapport à 2015, avec 1 234 dons. Ce total comprend la collecte qui a été organisée au Lycée Anguier, où 54 donneurs se sont mobilisés. Et 57 nouvelles personnes ont poussé la porte de la salle Audiard à l’occasion d’une des 10 collectes annuelles.

Les établissements scolaires sont le cheval de bataille de l’Amicale.

« Nous avons pu reprendre les séances d’informations en milieu scolaire, dans les collèges et au lycée de Eu, grâce à Mmes Marcotte et Derambure, spécialement formées à cet effet » précise le président. « Cela se ressent sur le nombre de nouveaux visages reçus. Une évolution encore plus perceptible début 2017 ».

Si seuls les majeurs peuvent participer, les jeunes semblent en parler autour d’eux… Brigitte Marcotte précise que le lycée du Tréport s’investit aussi, et que l’infirmière cherche à mettre en place un système de minibus pour permettre aux jeunes donneurs de faire le déplacement les jours de collectes.

Des investissements

L’association a investi dans de nouvelles banderoles, plus visibles et plus incitatrices. « Elles sont installées aux entrées de ville, par les services de la mairie. Qu’ils en soient remerciés ».

Une armoire a également été achetée, afin de permettre à l’Amicale de ranger son matériel à l’abri dans la salle Audiard. « Cela devenait nécessaire. Notre matériel était à la vue de tout le monde ». Le président note un investissement notable dans les gadgets offerts aux donneurs :

« lampes, stylos, calendriers, sacs… des petits présents qui font toujours plaisir. Nous avons acheté en gros cette année, donc nous sommes dotés pour environ un an et demi ».

Les finances sont saines, même si avec la réunion des deux Normandie, les déplacements pour les réunions sont maintenant plus importants. L’Amicale bénéficie

d’une subvention du CCAS de Eu,

d’un soutien de la commune de Sept-Meules

et d’une aide de l’Union Départementale du don du sang de Seine-Maritime.

« Merci à eux. Et merci, au nom de l’Établissement Français du Sang, à la mairie pour le prêt de la salle Audiard ».

Récompenses

L’assemblée s’est conclue par une remise de diplômes.

41 personnes ont reçu la médaille de bronze pour 25 dons ;

20 personnes la médaille d’argent (pour 45 dons pour les femmes et 75 dons pour les hommes) ;

12 personnes la médaille d’or (pour 60 dons pour les femmes et 100 dons pour les hommes).

1 palme a été décernée à 1 femme pour 100 dons (pour un homme il faut 150 dons).

« Tous n‘ont pu se joindre à nous ce soir, mais tous méritent nos félicitations. Il était important pour l‘Amicale de récompenser ces personnes et de témoigner de ces engagements » conclut le président.

Pratique

Les collectes de sang ont lieu le 1er mardi de chaque mois (sauf en avril et août). Prochaines collectes les mardis 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre, de 8 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 à la salle Audiard.