Depuis plus de dix ans, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) mettent en relief la diversité et le dynamisme des métiers d’art, partout en France et dans dix pays européens. Le Musée Louis-Philippe de Eu y participe. Pendant ces deux jours, l’entrée du musée sera gratuite.

Le musée accueillera pour l’occasion des personnes pratiquant un métier d’art et ceci en accord avec les œuvres exposées dans le musée ou sorties des réserves. Cette présentation collera au plus près de l’actualité du musée.

Restauration de tapisserie

Le dépôt récemment consenti par le Mobilier national d’un vaste ensemble de meubles décorant aujourd’hui la Galerie de Guise a permis au musée d’inviter Agnès Marrast de l’atelier restauration tapisserie du Mobilier national.

Peinture

Ces journées vous permettront de rencontrer également Esther Albandea, restauratrice de peintures qui a travaillé en 2016 sur quatre toiles conservées au musée. Enfin, Catherine Cotelle, peintre et membre de l’Association des Amis du Musée Louis-Philippe, participera également à cette manifestation en présentant ses travaux de peinture sur porcelaine.

> Pratique : Journées Européennes des Métiers d’Art, les 1er et 2 avril au Musée Louis-Philippe, Château d’Eu. Plus d’infos : 02 27 28 20 76, 02 35 04 10 14, www.chateau-eu.fr ou chateau-musee@ville-eu.fr.

Chez Traditions Verrières

Le musée Traditions Verrières vous propose à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Arts, deux grandes journées d’animations avec :

Samedi 1er avril, de 14 h à 17 h 30, des visites guidées et une démonstration du souffleur de verre Luigi Boscolo.

Dimanche 2 avril, de 14 h à 17 h 30, des visites guidées et une démonstration d’une fileuse de verre.

> Pratique : Entrée 4 € (gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés).

Des Haïkus au Tréport

Pour sa 5e participation aux JEMA (Journées Européennes des Métiers d’art), Fontaine de la Mare répond au thème 2017 « Savoir-Faire du lien ». Il unit sa pratique de la sculpture sur pierre à celle de la poésie sur différents supports, la photographie et les plaques de marbre. Le fil conducteur est le savoir-faire de la sculpture et le dialogue que le sculpteur entretient avec la pierre et ses outils. C’est cette série de Haïkus d’atelier, nommée aussi « Haïkus de la pierre qui parle », qu’il présentera pour la première fois.