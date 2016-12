Dimanche 11 décembre 2016, les Championnats de Somme et la Coupe de la Somme de karaté se sont déroulés à Amiens. Treize compétiteurs du Funakoshi karaté Oisemont, toutes catégories confondues, y ont participé. Ils ont réalisé 21 podiums, dont 13 titres, 5 vices-champions et trois troisièmes places.

Rendez-vous en 2017

De très belles performances, doublement récompensées pour ce club, qui, au vu des résultats de cette journée, conserve le titre de meilleur club départemental pour la deuxième année consécutive.

Et le Funakoshi ne compte pas en rester là. Le rendez-vous est pris pour la coupe de Picardie dimanche 22 janvier à Crépy-en-Valois.

D’excellents résultats obtenus aussi grâce au professeur du club Romain Agrare, sans qui tout cela ne serait possible, et à Déborah Noblesse qui a su coacher et motiver les petits licenciés durant la compétition.

Pour rappel, les inscriptions sont ouvertes toute l’année et les personnes intéressées peuvent rejoindre le club quand elles le souhaitent.

