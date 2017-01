Fin décembre, les membres de la section marche du foyer rural de Maisnières-Tilloy, dans le Vimeu (Somme), se sont réunis afin d’établir leur calendrier des sorties pour le premier semestre de l’année. Mais avant cela, les marcheurs ont pris la décision de ne plus former qu’un seul groupe et d’arrêter les petits et grands pas.

Un hommage à l’ancien président

Autre nouveauté, le Parcours du Cœur portera désormais le nom de « La Manu », en hommage à l’ancien président et co-fondateur du foyer, Manu Guerville, décédé en août dernier.

Sorties dominicales

Les départs des randonnées ont lieu le dimanche à 9 h. Prochain rendez-vous le 29 janvier au hameau de Witainéglise. Renseignements par téléphone au 03 60 04 25 46 (Jean-Marie) et au 03 22 26 58 48 (Joël).

