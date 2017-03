Difficultés financières. Voilà un mot qui revient souvent dans la bouche d’Yves Derrien, maire de la ville d’Eu (Seine-Maritime), et qui se traduit dans les chiffres qu’il a présentés dans son rapport d’orientation budgétaire pour 2017. Baisse des dotations de l’État, participation obligatoire du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, augmentation de 7 % des charges de gestion courante liée à l’équilibre des budgets annexes (théâtre, camping et musée), coût important de l’entretien du patrimoine… Des points noirs qui pèsent lourd sur les finances de la ville.

Le maire a malgré tout proposé un budget qui s’équilibrerait

à 11 978 178 € côté fonctionnement,

et à 5 279 162 € côté investissement.

Autant dire que les efforts consentis par les agents pour maîtriser les dépenses seront encore légion pour les 12 mois à venir. « Une grande vigilance s‘imposera concernant les dépenses courantes de fonctionnement, principal levier pour préserver notre capacité d‘autofinancement pour les investissements. Trois dispositions seront essentielles :

l’ optimisation du fonctionnement des services,

la recherche de mutualisation des services,

la réduction des dépenses non-essentielles ».

Le premier magistrat a réaffirmé la volonté de ne pas augmenter les trois taxes locales (si elles augmentent, ce sera lié à l’évolution des bases décidée par l’État) et la limitation du recours à l’emprunt. Avant de présenter ses grands objectifs de son budget :

« un fonctionnement optimisé des services, un ajustement des dépenses au plus près des besoins, une prestation satisfaisante répondant aux besoins, la poursuite des travaux en régie liés au cadre de vie avec le soutien des services techniques, la phase réparation du mur du Bastion, la première phase de la mise en place de la vidéo protection et la préparation de deux grands chantiers de 2018 : la toiture de la collégiale et le lancement d’une première phase de travaux concernant la réouverture du Collège des Jésuites ».

Les oppositions

Les différents membres de l’opposition sont intervenus tour à tour pour faire part de leur position.

Françoise Duchaussoy (Bleu Marine).

« Certes il y a des éléments positifs, mais vous nous rappelez surtout beaucoup d‘évidences. Hélas, votre rapport pour 2017 ne se résume qu‘à deux objectifs : le Bastion et la vidéo protection. Après vous prévoyez 2018 » assène l’élue frontiste. Et de continuer :

« Rien sur le développement économique de la ville. Rien sur la jeunesse, la santé, l‘action sociale ou le tourisme. Pourtant, votre slogan de campagne était : « une seule motivation : le développement économique de la ville et le bien-être de ses habitants ». Si nous ne faisons rien maintenant, les difficultés de développement vont s‘aggraver ».

Elle estime que grâce aux économies générées, le maire pourrait faire un geste de 1 % sur le taux d’imposition de la taxe sur le foncier bâti.

Christian Duchaussoy (dissident).

« Dans votre rapport d‘orientation budgétaire, vous présentez un véritable cahier de doléances. Il faut à un moment cesser de geindre et se comporter en adultes responsables » explique-t-il. Il dénonce des chiffres que le maire réfute : « vous ne prenez pas les bons chiffres. C‘est le plus grand trafic de chiffres que je connaisse ». Pour le dissident, les objectifs annoncés « ne nous apprennent rien que nous ne sachions déjà. Quant aux sujets de préoccupation, ils évoluent au fil des ans… ».

Il conclut sur la notoriété de Eu.

« Office de Tourisme intercommunal destination Le Tréport Mers-les-Bains… Votre mission était de défendre Eu, non de nous laisser enterrer. C‘est le rôle numéro un d‘un maire : être l‘ambassadeur de sa ville auprès des habitants comme à l‘extérieur. Hélas, vous restez cloîtré dans votre bureau prétextant votre aversion pour la représentation extérieure et les discours. Dans ces conditions compréhensibles, il ne fallait pas nous tromper sur votre capacité à nous représenter puisque c‘est pour vous contre nature ».

Eu Pour Tous (alliance PS-PC).

Avant d’intervenir au nom du groupe, Marie-Françoise Gaouyer a demandé à ne pas être interrompue : « vous avez longuement parlé, donc je vais lire nos remarques d‘une traite, sans intervention de votre part ou des membres de la majorité. Si vous nous interrompez, nous partons ». Pour la liste socialo-communiste, le maire a omis le rôle social de la ville, ainsi que d’expliquer l’impact du transfert de compétence à la Com de Com dans le coût de la masse salariale.

« Ce que vous appelez vos grands objectifs ne sont qu‘une énumération minimaliste de souhaits que chacun peut partager. Les seuls projets d‘envergure sont certes obligatoires et bienvenus, mais n‘apportent pas de réelle avancée pour le quotidien de nos concitoyens ».

Pour ces opposants, les schémas et graphiques ne sont « qu‘un leurre pour dissimuler le peu de propositions véritablement nouvelles de votre projet pour 2017. Espérons que les caméras de surveillance n‘aient pas à surveiller la ville bien peu dynamique que vous nous promettez ».