La Ville d’Eu a organisé un forum citoyen en mai dernier. Pour poursuivre cette action, la municipalité est venue remettre un guide intitulé « Bien vivre ensemble » aux élèves CM1 et CM2 de l’école Brocéliande et de l’école Nazareth. Léo le curieux et Coco le perroquet y guident les lecteurs pour leur apprendre les principales règles de politesse et de civilité, à appliquer dans la vie de tous les jours. Il faut savoir être poli dans ses paroles et ses gestes, être solidaire, respecter les règles et les lois,… A l’école Brocéliande, le maire, Yves Derrien et le directeur, ont exhorté les écoliers à respecter ces prescriptions.