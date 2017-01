Vous allez vous dire « oui ». C’est bien, mais Où ? Quand ? Comment ? C’est pour répondre à ces questions que Sylvie De Lange & Bertrand Vézier organisent un nouveau rendez vous au Domaine de Joinville : « Les Rencontres du Mariage & de la Réception ».

Ce salon se déroulera les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017 à Eu (Seine-Maritime).

Bertrand Vézier organise depuis plus de 25 ans ce genre de salon dans la région, avec des exposants professionnels, offrant ainsi aux visiteurs un choix vaste et varié. Le concept des Rencontres du Mariage & de la Réception est de regrouper en un même lieu, les meilleurs commerçants et prestataires de services indispensables et nécessaires pour l’organisation d’un mariage, d’une cérémonie ou d’une réception.

Organiser sans stresser

Pour personnaliser votre mariage, différents corps de métier seront là et présenteront les tendances et savoir-faire en alliances, dragées, traiteurs, vins et champagne, réception, pâtisserie, fleurs et décorations florales, hôtel, restaurant, lieux de réception, organisatrice de réception, Officiante de cérémonie d’engagement, location de calèche, photographe et vidéo de mariage, animation, DJ, karaoké, quizz, lâcher de lanternes, magicien, faire-part… les futurs couples y trouveront leur bonheur !

« C’est la possibilité en quelques heures de visite, d’appréhender avec méthode, toutes les étapes de ce grand jour et de comparer les différentes propositions qui vous sont faites, profiter des offres spéciales salon, trouver des idées, des conseils pour la réussite du jour J ».

Les couples pourront rencontrer les professionnels du salon, le temps d’un week-end, pour aborder tous les événements festifs de la famille !

Pratique

Les rencontres du Mariage et de la Réception, samedi 28 et dimanche 29 janvier de 10 h à 18 h, au Domaine de Joinville. Entrée libre et gratuite. Plus d’infos sur le site : www.salonmariageetreception.com.