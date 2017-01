Vendredi 27 janvier, le service municipal des sports mettra à l’honneur les sportifs et dirigeants méritants. La cérémonie débutera à 18 h 30, à la Salle Audiard (ouverture des portes à 18 h).

Cette année, il y aura du nouveau ! D’abord un animateur appellera et présentera les personnes qui doivent monter sur scène. Seront récompensés 11 dirigeants, 3 équipes, 9 sportifs, 3 prix de la performance et 4 prix spéciaux et enfin un coup de cœur.

Invité d’honneur

Ensuite, un spectacle sera proposé par l’invité spécial. Cette année, les pongistes seront à l’honneur avec la présence de Jacques Secretin, pongiste français le plus titré.

Le palmarès de ce joueur est plus qu’impressionnant :

n°2 mondial ;

champion du monde en double mixte ;

champion d’Europe en simple messieurs, double messieurs, double mixte et par équipes ;

16 participations au top 12 européen au compteur.

17 fois champion de France simple messieurs, 10 fois en double messieurs, 11 fois en double mixte et 23 fois par équipes.

Sur ses étagères, 59 médailles d’or, 48 d’argent et 67 de bronze, avec 495 sélections en équipe de France. Il est notamment Chevalier de la légion d’Honneur et de l’ordre National du Mérite, médaille d’or de l’Académie des sports de Paris et de la jeunesse et des sports, ainsi que trophée mondial du Fair-Play

Jacques Secretin proposera un spectacle qui retracera l’histoire du tennis de table. Sur scène, ce champion sera accompagné de Li Jian Min (champion de Chine entre autres) et François Farout (2 fois champion de France notamment).

À l’issue du spectacle, une séance de dédicace sera proposée