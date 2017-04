Le terrain de motocross d’Airaines, existant depuis de nombreuses années mais à titre privé, a été homologué depuis 3 ans pour l’entraînement du public. 50 licenciés provenant de différentes régions de France et même de très loin font partie de l’association « Nous avons même des Italiens » précise Mathieu Touzard, président de l’association « Mat Racing Team Airaines Mx et Atv » et gérant du magasin « Mat Racing ». Du 10 avril au 16 avril, le terrain a connu de gros travaux pour fabrication et rénovation des pistes. « En roulant sur les pistes elles s’usent alors il faut les rénover » déclare le président.

Depuis son ouverture aux pilotes plusieurs petits travaux ont été réalisés mais c’est la première fois qu’un gros chantier est en cours, développe Mathieu Touzard : « Il faut faire des petits chantiers régulièrement car le terrain devient impraticable avec le temps mais c’est la première fois que nous faisons d’aussi gros travaux ». Les machines, l’équipe de l’association et ses bénévoles ont œuvré sur les terrains durant le temps de la construction. Les passionnés de motocross et de quad n’auront pas à patienter longtemps avant de pouvoir revenir sur le terrain car il rouvrira le week-end du 22 avril.

L’association accueille des pilotes de motocross et de quad sur le terrain qui est situé Rue de Courchon à Airaines. Le terrain n’organise pas de compétition.

Coralie Destroye