Que ce soit la page Facebook intitulée Les Brocanteurs du Vimeu, ou Animations Vimeu, les sites Internet qui mettent en relation

les habitants font le plein. Nathalie Houart-Picard gère Les Brocanteurs du Vimeu. Elle raconte.

Ils sont désormais 17 900, sur la page Facebook des Brocanteurs du Vimeu et des alentours, où, comme sur leboncoin.fr, on trouve 66 000 annonces de particuliers. On y vend des 66 000 objets, des vêtements, des meubles, des voitures aussi…

« On y passe du temps »

« Ce n’est pas moi qui ai créé la page, c’est Belinda, il y a cinq ans mais elle n’habite plus par ici », précise Nathalie Houart-Picard, dans sa cuisine, devant son téléphone portable. « Je suis souvent sur le téléphone, plus que sur le PC ». C’est qu’elle a du travail, depuis qu’elle est « admi » du groupe, avec trois autres personnes. « Je suis la plus ancienne », note-t-elle. « Je suis intérimaire. Quelquefois, pendant la pause, ça m’arrive d’aller voir le groupe. C’est un métier ! On n’est pas rémunéré mais on y passe du temps. Je ne saurais même pas dire combien. »

Parmi les soucis de Nathalie Houart-Picard : « Les gens ne mettent pas les prix, la taille, les dimensions pour les meubles. Parfois, ils passent plusieurs fois la même annonce. Si j’autorise la publication, deux heures après ça peut être Amandine ou Hélène qui gère et qui la repasse. J’arrive et je me dis : j’ai déjà vu ce truc… Ça, ça a le don de m’énerver ! »

Et quand l’annonce est supprimée ou l’utilisateur bloqué, les échanges deviennent tendus : « J’ai été obligée d’expliquer à une personne que je passais trente minutes à supprimer des annonces en double, en triple, en quadruple. L’utilisatrice m’a bloquée, puis débloquée pour pouvoir s’en prendre à moi… A l’inverse, c’est arrivé qu’on me dise : finalement, vous êtes un ange. Ça fait chaud au cœur par rapport aux insultes qu’on prend. »

« Du Vimeu et des alentours »

La page a obtenu un réel succès : « Au début, c’était Friville, Feuquières, Fressenneville… Et puis on a eu des gens de Mers, Le Tréport, Eu, puis de Gamaches, de Blangy, du Ponthieu… J’ai proposé que le nom devienne Les Brocanteurs du Vimeu et des alentours. Les autres admis ont dit : pourquoi pas ? On te laisse faire. » Inconvénient : si au début, c’était des échange à proximité, « ma fille est allée hier livrer des fringues dans les trois villes-sœurs. En même temps, ça lui faisait une balade. Les gens se retrouvent devant une mairie, sur une place. Toujours des endroits où il y a du monde. Il y en a, ils sont capable de te mettre sur le nez pour 10 euros. »

Trente nouveaux membres par jour

Ce qui prend du temps, c’est le contrôle des annonces. La page refuse les annonces de vente ou dons d’animaux. « Hélène fait partie du groupe. Au début, elle a beaucoup fait la chasse à ça. Certains laissent se reproduire des chats régulièrement et reviennent les vendre. »

La page a environ 30 demandes d’adhésion par jour. Toutes les publications doivent être approuvées. « Ça demande énormément de temps. On pourrait être H 24 sur le PC, les gens seraient contents », dit Nathalie Houart-Picard en souriant. « Je suis une vraie râleuse ! »

Fabrice Bluszez