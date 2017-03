Le Tréport, Eu... de belles affiches en football ce dimanche

Week-end chargé pour les équipes de football du secteur. Tout le monde joue, et alors que la deuxième moitié de la saison vient de débuter, certains clubs jouent déjà des matches presque décisifs.

C’est le cas de l’AS Tréport, qui reçoit la réserve de Plateau, dimanche 5 mars à 15h. Dans une première division de district très disputée, les Tréportais doivent impérativement tout gagner s’ils veulent remonter au classement et terminer dans les deux premiers à la fin de la saison, synonyme de montée au niveau suppérieur. Mission compliquée mais pas impossible, à condition de tenir tête aux leaders Tourville le 19 mars, puis l’Entente des Falaises le 23 avril.

En deuxième division, c’est à l’extérieur que l’US Normande 76 et l’AS Tréport B vont en découdre. Respectivement 1e et 3e, les deux équipes doivent gagner contre des équipes moins bien classées si elles veulent rester en haut de classement.

En Division d’honneur, l’Eu Fc espère repartir de l’avant après deux courtes défaites contre des équipes bien classées (0-1 contre Gonfreville, puis 2-0 contre Grand-Quevilly). En cas de victoire de dimanche à 15h contre Gasny, les Eudois pourraient bien remonter au classement puisque dans le même temps Bois-Guillaume, à égalité de points, se déplace à Pacy, deuxième.





Pratique

Eu Fc – Gasny, dimanche 5 mars à 15h au stade Gérard Carpentier de Eu.

AS Tréport – Plateau 2, dimanche 5 mars à 15h au parc Sainte-Croix du Tréport.