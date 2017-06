Lise apprend à l’âge de 12 ans qu’elle a une scoliose importante, une déviation de la colonne vertébrale à 60°. L’histoire a commencé étrangement en plongeant dans la piscine… Cécile Thiboult professeur de sport du collège d’Oisemont a remarqué que quelque chose n’allait pas quand Lise s’est penchée pour plonger, et a immédiatement alerté les parents de Lise. Tout a été très vite, prise de rendez-vous chez le médecin généraliste qui confirme un réel problème, et Lise est aussitôt orientée vers un spécialiste de l’hôpital nord d’Amiens.

Le couperet tombe pour Lise, elle va devoir porter un corset pendant 3 ans 23 h/24, difficile à vivre au quotidien et l’été quand il fait chaud : « au début j’étais très complexée, je ne voulais plus aller au collège, le fait d’aller devant le public, j’avais l’impression que tout le monde me regardait, j’étais au bord des larmes, on m’a même surnommée « Robocop ».

