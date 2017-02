A Longroy (Seine-Maritime), près de Gamaches (Somme), une demi-journée a été organisée afin de sensibiliser les élus à l’importance du retour des zones humides dans la vallée de la Bresle. Le 2 février se déroule chaque année la journée mondiale des zones humides.

La commune de Longroy a pu montrer l’exemple grâce à ses deux sites restaurés en partenariat avec l’EPTB de la Bresle.

L’établissement a invité les maires et présidents des communautés de communes environnantes afin de présenter les fonctions et services rendus par ces espaces

mais aussi d’évoquer l’état des zones humides dans la vallée de la Bresle,

les grandes altérations subies par ces milieux, les richesses écologiques qui subsistent

ainsi que les importantes aides techniques et financières proposées aux communes.

Dans la vallée de la Bresle, plus de la moitié des zones humides a définitivement disparu recouverte par la voie ferrée, les routes, l’urbanisation et les ballastières.

Avant l’intervention humaine, les zones humides de la vallée constituaient une jungle impénétrable et sans fond (très vaseuses). Malgré cela on y trouve des espèces rares et protégées qu’il faut préserver.

Longroy montre l’exemple

La deuxième partie de la matinée était réservée à la visite des deux sites restaurés par la commune en partenariat avec l’EPTB.

Le maire, Jean-Pierre Troley a tenu à féliciter le travail de la structure pour

« sa passion qui se ressent sur le terrain ».

Le premier projet date de 2013 avec la mise en valeur d’un terrain en zone humide derrière la salle des fêtes . Un jardin humide écologique est donc aménagé.

. Un jardin humide écologique est donc aménagé. Par la suite en 2014 un deuxième projet est lancé. Le canal envasé du moulin de Longroy a été comblé et le cours d’eau a été déplacé en fond de vallée , là où il été censé couler naturellement.

Un projet qui a permis de créer une zone tampon épuratrice entre les ruissellements urbains et la Bresle, d’éloigner la Bresle du rail de la voie ferrée, de réduire les inondations sur le secteur de la commune, d’améliorer la qualité écologique de la rivière en lui rendant notamment ses capacités d’accueil du saumon atlantique et de la truite ainsi que de restaurer 1,5 ha de zones humides que les oiseaux se sont de nouveau appropriés. De beaux projets aux intérêts écologiques, paysagers, patrimoniaux mais aussi sociaux et pédagogiques avec l’appropriation de ses lieux par la population.