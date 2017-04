Des chaussons bleus aux pieds surmontés par une paire de collants, une robe bleue à fleurs, un manteau et un fichu sur la tête, Madeleine se dirige d’un pas bringuebalant sur la scène de la salle des fêtes de Senarpont devant 200 personnes ayant répondu à l’invitation de la communauté de communes Somme Sud-Ouest le 7 avril dernier pour le spectacle « Ah Brin ! ».

Campée par le comédien Dominique Duriez, Madeleine se confie au public avec un accent picard à couper au couteau… En sortant du bistrot, son mari Maurice a repéré un coin tranquille pour soulager sa vessie… Mais il urine par mégarde sur l’alimentation électrique des feux d’artifice, enclenchant le lancement de ces derniers… Elle pose alors les seuls objets retrouvés sur place, un chausson et un dentier mécanique, sur la table de la salle des pompes funèbres prévue à cet effet et raconte leur première rencontre et leur vie de couple ponctuée de nombreuses anecdotes comiques.

Pour le plus grand bonheur des spectateurs, Dominique Duriez interprète avec beaucoup de malice une veuve pas si éplorée que ça par la perte de son mari alcoolique…

Après avoir fait rire le public pendant une heure le comédien sonne l’entracte à l’issue duquel il rentre alors dans la peau de Maurice, le mari qui présente alors une version tout aussi faussée et désopilante de son mariage, travestissant parfois les propos de son épouse avec un humour parfois noir, véritable démonstration de l’amour vache d’un couple aux membres très attachants, hauts en couleurs et au verbe truculent.

Un spectacle au rythme frénétique où les éclats de rire ont fusé chez les spectateurs que l’artiste n’a pas hésité à mettre à contribution : pendant la première partie, les lumières s’éteignent brutalement. Madeleine, véritable madame sans-gène, utilise alors son aplomb pour recruter de force un jeune homme et lui impose de pédaler sur un vélo relié à une dynamo pour éclairer la scène… Une sollicitation du public également utilisée à la fin du spectacle où Dominique Duriez a fait venir deux personnes sur scène et leur a fait camper Madeleine et Maurice en employant son talent de ventriloque, concluant ainsi une soirée riche en activité pour les zygomatiques.