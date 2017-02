Deux bulletins sur l’actualité de Saint-Valery-sur-Somme existent. Tout d’abord, le Canard des Valericains tiré à 2 000 exemplaires et dont le responsable est le maire, Stéphane Haussoulier. Chaque mois, les habitants peuvent retrouver entre autres au fil de ses quatre pages : le mot du maire, le point sur les travaux et les projets, l’ouverture de commerces, un zoom sur une association et l’agenda des animations.

Second bulletin : le Guignette valericaine. Apparue au lendemain des élections municipales de 2014, cette lettre diffusée par mail est majoritairement rédigée par la liste d’opposition intitulée une Equipe pour les gens d’ici. L’objectif de cette association étant d’apporter un autre regard sur la ville portuaire. De ce fait, elle n’est pas sans critiquer la municipalité et en premier lieu Stéphane Haussoulier.

« Remettre les pendules à l’heure »

Et ce dernier a pris la décision dans le Canard des Valericains du mois de février de répondre avec fermeté aux propos tenus dans la Guignette valericaine.

Julien Levasseur