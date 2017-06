« L’Été verrier va tourner autour de trois directions, c’est comme une pièce de théâtre en 3 actes, comme un livre en 3 chapitres » c’est l’explication qu’Alain David,

président de l’association du Manoir de Fontaine donne à l’organisation de l’été verrier de 2017.

Tous héritiers des Romains

Le premier chapitre se déroule les 15 et 16 juillet. Les visiteurs pourront découvrir des recréations de verrerie de l’époque romaine par Allain Guillot, verrier archéologue et écrivains. Mais aussi les créations en direct de quelques réalisations contemporaines, qui seront faites par les artistes participants à l’exposition « Éclats de verre » qui se déroule tous les deux ans.

Le samedi vers 17h30 une vidéoconférence est organisée entre Allain Guillot et Louison Deschamps, agent de fouille lors des fouilles archéologiques se déroulant à « Bois l’Abbé » à Eu et où ils ont découvert l’usage d’objets en verre au Moyen-Âge. L’occasion pour eux d’échanger sur les techniques de l’époque romaine, les fouilles effectuées et de partager leurs passions avec le public.

Coralie Destroye