Philippe Serre est président de l’Association Stop éolien Bresle et Yères, créée en juin 2015 pour s’opposer à l’installation programmée de 10 éoliennes sur le plateau autour de six communes : Baromesnil, Monchy-sur-Eu, Le Mesnil-Réaume, Saint-Martin-le-Gaillard, Saint-Pierre-en-Val et Saint-Rémy-Boscrocourt.

Georges Clément est président de l’association mersoise Sauvegarde des Côtes d’Opale Picarde et d’Albâtre (Scopa), fondée en 2013 pour lutter contre le projet éolien en mer de la Société des éoliennes en mer Dieppe Le Tréport. Ils sont à l’initiative de cette première marche contre l’éolien en mer et sur terre prévue samedi 10 juin 2017 au Tréport.

L’Informateur : Pourquoi cette marche ?

Philippe Serre : Cette manifestation du 10 juin regroupe des associations contre l’éolien offshore et terrestre. Le problème est le même : l’éolien, que ce soit en mer ou sur terre, rapporte très peu. Ça coûte très cher, surtout pour le citoyen. Avec cette première marche, on fait parler de la Fédération environnement durable (FED) qui regroupe 1 067 associations dans toute la France. Nous avons les élus avec nous, Emmanuel Maquet par exemple a très souvent fait part de sa forte opposition au projet des éoliennes en mer.

Georges Clément : Nous travaillons avec toutes ces associations depuis longtemps. Cette marche la veille du premier tour des élections législatives, ce n’est pas innocent. Les gens vont pouvoir se faire une idée sur le sujet. Il faut savoir que l’impact visuel du parc éolien marin de la Société des éoliennes en mer Dieppe Le Tréport, c’est de Varengeville-sur-Mer jusqu’au parc du Marquenterre. C’est une marche mer et terre pour montrer que la paupérisation engendrée par l’éolien va concerner tout le monde.

> Retrouvez l’intégralité de l’interview dans l’Informateur du vendredi 9 mai, disponible ici.





Marche du Tréport à Mers-les-Bains

La manifestation se déroulera samedi 10 juin 2017 à 15 h. Le départ est fixé devant le Casino du Tréport et le cortège marchera jusqu’à la falaise de Mers-les-Bains. Cinq associations appellent à la manifestation : Stop Éolien Bresle et Yères, Sauvegarde des Côtes d’Opale Picarde et d’Albâtre, Sans Offshore à l’Horizon, Amis et Voisin de la Baie de Somme et le Collectif PULSE (Pour un littoral sans éolienne).