C’est un mois de décembre 2016 chargé que vit actuellement le jeune Max-Arthur. À seulement 12 ans, cet habitant du Translay (Somme) vient de sortir deux singles, « Black out » et « Wildfire », le 2 décembre.

Très suivi sur le web

Son nouveau titre « Wildfire » a d’ailleurs été classé dans le Top 100 des Charts ITunes électro durant deux jours et enregistre déjà 35 000 vues environ sur YouTube. Pour rappel, son tout premier titre « I just let it go », sorti en 2015, en comptabilise près de 800 000 !

À lire aussi : Max-Arthur, le DJ de 11 ans au demi-million de vues sur le web et Le jeune DJ Max-Arthur multiplie les émissions télévisées

Mais le jeune garçon ne se cantonne pas aux studios d’enregistrement. Il est également présent dans les médias et sur les plateaux de télévision.

Ainsi, à partir de ce 19 décembre et jusqu’au 23 décembre, il intervient en tant que DJ dans la toute nouvelle émission de Jamel Debbouze. La première saison du Jamel Comedy Kids, enregistrée cet été, est en effet actuellement diffusée tous les soirs à 19 h 35, en clair, sur Canal Plus.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 20 décembre ici dès 6 h.